Sommerfest der Pusteblume

Die Kindertagesstätte "Pusteblume" Gau-aschach feiert am Sonntag, 1. Juli, ihr Sommerfest unter dem Motto "Biene Maja und ihre Freunde". Beginn ist um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der St. Sebastian Kirche. Festbetrieb ist ab 11.30 Uhr in der Vereinshalle Gauaschach , die Aufführung der Kinder beginnt um 14 Uhr. Es stehen Ponyreiten und Kinderschminken im Programm. Ende ist gegen 20 Uhr.