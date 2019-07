Die Lebenshilfe Forchheim lädt zum Sommerfest ein. Ein Spiel- und Unterhaltungsprogramm wartet am Samstag, 20. Juli, von 11 bis 17 Uhr auf die Besucher. Spiel- und Bastelangebote für Kinder und Jugendliche, Stockbrot, Hüpfburg, eine große Tombola, Musik- und Tanzdarbietungen, eine Cafeteria, Grillspezialitäten und vieles mehr stehen bereit auf dem Gelände der Lebenshilfe am John-F.-Kennedy-Ring 27 in Forchheim. red