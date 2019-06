Sommerfest der Lebenshilfe

Einen ganz besonderen Anlass hat die Lebenshilfe Bad Kissingen e.V. heuer für ihr Sommerfest, das am Samstag, 6. Juli, im Nüdlinger Wohnheim steigt. Die Lebenshilfe feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Das Fest, bei dem behinderte und nicht behinderte Menschen zusammen feiern, steigt von 14 bis 21 Uhr in der Haardstraße 14 in Nüdlingen.

Vor 50 Jahren fanden sich engagierte Eltern zusammen, um den Ortsverband Bad Kissingen der Lebenshilfe zu gründen. Dieses Jubiläum ist ein guter Grund zum Feiern. Dafür ist eine tolle Aktion als Überraschung geplant. Für den kleinen und großen Hunger ist gesorgt. Es gibt unter anderem Robertos Pizza und selbstgebackenen Kuchen. red