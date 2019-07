Der Kleintierzuchtverein Wonfurt feiert am Sonntag, 28. Juli, im Rahmen seines 80-jährigen Bestehens sein Sommerfest in der vereinseigenen Ausstellungshalle beim Schloss. Ausgestellt werden Kaninchen in verschiedenen Rassen und Farben. Die Ausstellung ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Festbetrieb findet in und vor der Halle in Wonfurt statt, teilte der Vorstand mit. red