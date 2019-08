Die Selbsthilfegruppe für Sauerstoff-Langzeit-Therapie Nüdlingen, kurz genannt "Luftikus", veranstaltet am Mittwoch, 14. August, ihr Sommerfest. Beginn der Zusammenkunft ist um 15 Uhr im "Bienenhäuschen/Bienenlehrstand" am Michelsberg in Münnerstadt.

Wie die Verantwortlichen ergänzend informieren, finden danach die monatlichen Treffen weiterhin jeden zweiten Mittwoch im Monat in der "Bärenburg" in Haard statt. Die Mitglieder der Selbsthilfegruppe starten dann um 14 Uhr. sek