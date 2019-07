Sommerfest der fränkischen Drechsler

Seit über 13 Jahren treffen sich allmonatlich die Drechselfreunde Franken zum Interessenaustausch. Aus anfänglich acht Interessierten sind inzwischen über 60 Teilnehmer geworden. Jährlich im Sommer wird von den Drechslern an zwei Tagen eine Leistungsschau und Ausstellung in der Kunzmann-Scheune im Gräfenberger Ortsteil Neusles präsentiert. An mehreren Drechselmaschinen wird dieses uralte Handwerk vorgeführt. Maschinen, Werkzeug, Holz, Technik und viele verschiedene Objekte werden vorgestellt und zeigen so die Faszination dieses Handwerks. Geöffnet ist am Samstag, 27. Juli, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 28. Juli, von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. red