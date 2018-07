Sommerfest der Feuerwehr mit Hüpfburg

red



Spiel, Spaß , eine Hüpfburg und leckere Speisen werden geboten am Samstag, 7. Juli, ab 14 Uhr. Die Feuerwehr feiert auch in diesem Jahr wieder ihr traditionelles Sommerfest auf dem wunderschönen Marktplatz in Steinwiesen . Auch für die kleinen Gäste sind jede Menge Spaß und Unterhaltung garantiert. Weiterhin gibt es am Nachmittag wieder Kuchen und Kaffee sowie ab 16 Uhr Schmankerl vom Grill. Da die Cocktailbar im vergangenen Jahr so gut angenommen wurde, gibt es auch in diesem Jahr wieder geschüttelte, nicht gerührte Mixgetränke. Der Erlös kommt der Jugendarbeit und dem Feuerlöschwesen in Steinwiesen zugute.