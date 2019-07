Sommerfest der Blaskapelle

Am Wochenende, 3. bis 4. August, feiert die Blaskapelle Kirchaich zum 18. Mal ihr Sommerfest in der Siedlung "Weinberge" in Kirchaich. Bereits seit 1999 halten die Aicher Musiker (mit Unterbrechungen nur beim Jubiläumsfest 2002, beim Bundesbezirksmusikfest 2007 und beim 60. Jubiläum 2017) ihr Weinbergefest ab. Das Fest auf dem Areal zwischen Wald und Aurach, direkt am idyllisch gelegenen Spielplatz, weg vom Straßenverkehr, zählt laut Blaskapelle zu den Geheimtipps der Oberauracher Veranstaltungen und erfreut sich nicht nur bei der einheimischen Bevölkerung großer Beliebtheit.

Es beginnt am Samstagnachmittag um 17 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein, wie der Musikverein mitteilte. Ab 20.30 Uhr sorgen die Akteure von "Hartbeat" für die musikalische Unterhaltung. David Hartmann und Markus Trunk sind als ehemalige Mitglieder der Band "Ecoustic" keine Unbekannten. Seit September 2018 sind sie als Duo "Hartbeat" unterwegs. Gespielt wird in Kirchaich, was gefällt.

Am Sonntag gibt's ab 11.30 Uhr Mittagstisch. Der Nachmittag gehört dann wieder der Musik. Ab 16 Uhr unterhält die Blaskapelle Kirchaich. Und um 18.30 Uhr übernimmt der für seine humor- und stimmungsvollen Auftritte bekannte Entertainer Thomas Datscheg aus Dörfleins bei Hallstadt (Kreis Bamberg).

Sperrung ist erforderlich

An allen Tagen ist der Eintritt frei. Selbstverständlich ist für eine anständige Bewirtung bestens gesorgt, verspricht der Musikverein Kirchaich. Die Vorstandschaft bittet die Anwohner der Siedlung "Weinberge" um Verständnis, dass die Straße im Bereich des Spielplatzes von Samstagmorgen bis zum Montagvormittag gesperrt ist. red