An die Bevölkerung ergeht Einladung zum großen Sommerfest der Aurach-Werkstatt. Dieses findet am Freitag, 29. Juni, ab 17 Uhr auf dem Werkstattgelände in der Würzburger Straße 29 statt. Bei schlechtem Wetter stehen ausreichend überdachte Flächen zur Verfügung. Die Gäste werden kulinarisch mit Kaffee und Kuchen, Gyrospfanne, Bratwurst, Fleischkäse, verschiedenen Salaten, alkoholfreien Getränken und dem Sommerkirchweihbier der Brauerei Heller verwöhnt. Für gute Unterhaltung sorgen in bewährter Weise die Werkstatt-Band "Handicap" und Markus Prietz mit bekannten Popsongs und Schlagern. Tolle Showeinlagen bietet die Tanzgruppe "Die wilden Hühner". Bei einer Tombola kann jeder sein Glück herausfordern und attraktive Preise gewinnen. Auch für Kinder gibt es viele abwechslungsreiche Attraktionen. red