Sommerfest beim SV Ermreuth

Am Samstag, 10. August, findet anlässlich der ersten Heimspiele des SV Ermreuth im Fußball-Spieljahr 2019/20 das Sommerfest auf dem Sportgelände statt. Dabei empfängt um 14 Uhr die Spielgemeinschaft FC Stöckach/SV Ermreuth II in der A-Klasse 3 den TSV Gräfenberg. Um 16 Uhr spielt dann die erste Mannschaft des SV Ermreuth in der Kreisliga 2 Erlangen-Pegnitzgrund gegen die erste Mannschaft der SpVgg Diepersdorf.Neben dem Fußballbetrieb hält der vereinseigene Wirtschaftsbetrieb - je nach Witterung im Biergarten, auf der Terrasse oder im Sportheim - Kaffee und Kuchen bereit. Ab 16 Uhr gibt es dann auch Bratwürste und Steaks vom Grill sowie ein abwechslungsreiches Salatbuffet im Angebot. Zum Ausklang des Sommerfest des SV Ermreuth ist dann noch ab 19 Uhr Musik und Barbetrieb angesagt, bei dem auch heuer wieder Sommer-Cocktails gemixt werden. red