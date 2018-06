Sommerfest beim ASB in Forchheim

Am Grillplatz am Wohnheim (Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 9) veranstaltet der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) am Sonntag, 1. Juli, ein Sommerfest. Es beginnt um 13 Uhr mit Mitglieder- und Bewohner-Ehrunge...