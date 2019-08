Münnerstadt vor 19 Stunden

Sommerfest bei der BRK-Bereitschaft

Die BRK-Bereitschaft Münnerstadt hält am Wochenende ihr Sommerfest im Rotkreuzhaus ab. Beginn ist am Samstag, 31. August, um 18 Uhr mit einem Weinabend und fränkischen Spezialitäten. Am Sonntag, 1. Se...