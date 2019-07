Die Mitmach-Aktiv-Senioren Hammelburg treffen sich am Donnerstag, 4. Juli, um 14.30 Uhr im Pfarrheim St. Johannes in Hammelburg zu einem Sommerfest. Grillmeister "Willy" bietet Leckeres vom Grill, sommerlaunige Beiträge sind erwünscht. Im August findet kein Treffen statt. Am 5. September ist eine Wallfahrt nach Fridritt vorgesehen. Dazu sind keine Plätze mehr frei. sek