Sommerfest bei BRK-Senioren

Das zünftige Sommerfest des BRK-Kreisverbands Kronach für alle jung gebliebenen Senioren findet am Mittwoch, 11. Juli, um 14 Uhr im Garten des BRK-Seniorenhauses in der Friesener Straße 57 in Kronach statt. Ab 14 Uhr sorgen Rainer Lohr und die Sänger der BRK-Band für die musikalische Unterhaltung. Auch für das leibliche Wohl ist wieder bestens gesorgt. Die Einladung ergeht an alle Senioren aus Kronach und Umgebung.