Sommerfest am Wasserrad Möhrendorf

Das Möhrendorfer Grüne Bürgerforum und Bündnis 90/Die Grünen laden am Sonntag, 21. Juli, zum Sommerfest am Schlossangerrad (vor Oberndorf) ein. Für einen kurzweiligen Nachmittag gibt es ab 14 Uhr neben Süßem und Herzhaftem auch Spiel und Spaß für Kinder sowie Information und Gesprächsstoff rund um Energiewende, Arten- und Klimaschutz - auch "Fridays for Future" wird mit einem Stand vertreten sein. Als Ansprechpartner vor Ort sind Gemeinderäte und der Bürgermeisterkandidat der Möhrendorfer Grünen sowie der Landratskandidat Manfred Bachmayer (Kreistag ERH). Zu Gast aus Forchheim ist die Bundestagsabgeordnete Lisa Badum und aus Erlangen Christian Zwanziger (MdL) sowie die Oberbürgermeisterkandidatin Susanne Lender-Cassens. red