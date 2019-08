Sommerferienprogramm rund ums Feuer

Wie hat man früher Feuer gemacht? Wozu benutzen die Menschen Feuer bis heute? Welche Gefahren gehen von Feuer aus? Alle Kinder können diesen und weiteren Fragen rund um das Thema "Feuer" am Mittwoch, 14. August, in den Museen Schloss Aschach auf den Grund gehen. Von 10 bis 12 Uhr findet das Sommerferienprogramm "Vorsicht - Feuer!" statt. Mutige Teilnehmer können sogar ausprobieren, wie man mit Feuerstein und Schlageisen ein Feuer macht - ganz ohne modernes Feuerzeug. Bei geeigneter Witterung rösten die Kinder zum Abschluss der Veranstaltung gemeinsam Stockbrot. Sollte dies nicht möglich sein, gibt es eine Alternative: Jedes Kind kann sich dann ein eigenes Windlicht basteln. Unser Foto zeigt die Rauchküche im Volkskundemuseum. Anmeldungen für die Veranstaltung werden unter Tel.: 09708/704 188 20 sowie per E-Mail (schloss.aschach@bezirkunterfranken). Foto: Victoria May