red



Der Kinder- und Jugendtreff "Kaleidoskop " des Caritasverbandes hat auch in diesem Sommer für die Kinder des Stadtteils ein abwechslungsreiches und buntes Ferienprogramm vorbereitet. " Sommerferien mit allen Sinnen erleben" ist das Motto der Ferienbetreuung. Auch in diesem Jahr wurde das Ferienprogramm auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Kinder abgestimmt. Ein täglich wechselndes Rahmenprogramm beinhaltet unter anderem Lernspiele, Basteln und Gestalten, sportliche und erlebnispädagogische Aktivitäten, Picknicken, Besichtigungen und Kochangebote. Es sind schöne Ausflüge dabei: Sommerrodelbahn Ernstthal am Rennsteig, Tiergarten Nürnberg, Wildpark in Schweinfurt, Freizeitpark in Neustadt und vieles mehr. Die Ferienbetreuung des Kinder- und Jugendtreffs in der Scheuerfelder Straße ist ein flexibles und verlässliches Angebot, welches auch berufstätige Eltern entlastet. Die Kinder können ihre Sommerferien genießen und bei vielen abwechslungsreichen Aktivitäten Energie für das neue Schuljahr tanken. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 09561/237862. Unter dieser Nummer gibt es auch die Infos rund ums Programm.