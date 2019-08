Sommerferien-Freizeit mit dem Kreisjugendring

Die "Ko-Razzi-Sommerfreizeit" des Kreisjugendrings (KJR) Forchheim geht dieses Jahr nach Steinbach in den Hassbergen. Viele verschiedene Freizeitmöglichkeiten laden Mädchen und Jungen im Alter von zwölf bis 15 Jahren ein. Nicht nur der große Garten und die Feuerstelle direkt am Haus, sondern auch Badeseen, Fahrrad- und Wanderwege, Naturparks und ein Golfplatz in unmittelbarer Umgebung laden zu Aktivität ein. Die Freizeit findet vom 20. bis 23. August, im Jugendhaus Steinbach in Ebelsbach statt. Die Anmeldung zur Veranstaltung ist über die Internetseite www.kjr-forchheim.de bis Sonntag, 4. August, möglich. red