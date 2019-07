Sommerferien beim Kreisjugendring

Der Kreisjugendring (KJR) Forchheim bietet in den Sommerferien ein täglich wechselndes Ferienprogramm an, das Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren wahrnehmen können. Dabei werden verschiedene Gemeinschaftsaktionen in und um Forchheim unternommen, die die unterschiedlichen Interessen von Kindern und Jugendlichen abdecken. Die Aktionen finden je nach Wetter und Möglichkeiten im Freien oder drinnen statt. Zusätzlich werden einmal pro Woche ganztägige Ausflüge angeboten. Das Angebot beginnt täglich um 7.30 Uhr und endet spätestens um 15 Uhr. Nach Bedarf besteht für die Eltern die Möglichkeit einer früheren Abholung der Kinder und Jugendlichen (außer bei den ganztägigen Ausflügen). Das detaillierte Tagesprogramm sowie die Online-Anmeldemöglichkeit sind auf der KJR-Internetseite www.kjr-forchheim.de zu finden. red