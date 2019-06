"Let the good times roll" heißt es am Donnerstag, 6. Juni, wenn die Band "Mayor Lenzes" (von links: Hans Will, John Vincent, Heiner Schulze und Dieter Burkhardt) die Reihe "Summer in the City" eröffnet. Ab 18.30 Uhr erklingt am Säumarkt Pop- und Rockmusik aus der Zeit, als die Haare lang und die Röcke kurz waren: Songs von den Beatles, Billy Joel, Bob Dylan oder den Rolling Stones. Um 16.30 Uhr gibt es bei der Tourist-Information eine kostenlose Stadtführung. red