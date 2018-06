Sommerabend und Mondscheinspaziergang auf den Staffelberg

Helfer gesucht



pf



Bei der katholischen Pfarrei St. Kilian stehen in den kommenden Tagen diese Termine im Kalender Die Kolpingfamilie trifft sich am morgigen Dienstag, 16. Juni, um 19 Uhr zum Sommerabend im Pfarrgarten.In Loffeld ist ebenfalls am Dienstag um 19 Uhr Gottesdienst.Am Donnerstag, 28. Juni, ist um 16 Uhr Gottesdienst im Pflegeheim.Die Mitglieder des katholischen Frauenbundes Bad Staffelstein treffen sich am Donnerstag, 28. Juni, um 19 Uhr zum gemeinsamen Besuch des Gottesdienstes für ihre heimgegangen Mitglieder.Am Samstag, 30. Juni, um 9 Uhr werden im Dom zu Bamberg Diakon Tobias Fehn, Hirschfeld, und Diakon Christian Müllner, Redwitz Rodach, zum Priester geweiht.Zur zehnten Nachtwallfahrt von Freitag, 29., auf Samstag, 30. Juni, von Vierzehnheiligen nach Bamberg zur Priesterweihe ergeht herzliche Einladung. Beginn ist um 20 Uhr in der Basilika Vierzehnheiligen . Anmeldung ist bis Mittwoch, 27.Juni, möglich. Nähere Informationen gibt es im Flyer, der am Schriftenstand in der Kirche ausliegt.Am Sonntag, 1. Juli, ist um 8.30 Uhr Kirchweihgottesdienst auf dem Staffelberg in der Adelgundiskapelle mit anschließender Prozession zu den vier Altären. Der 10.30-Uhr-Gottesdienst in der Pfarrkirche entfällt.Ebenfalls am Sonntag, 1. Juli, findet um 18 Uhr auf der Seebühne im Bad Staffelsteiner Kurpark der "Etwas andere Gottesdienst" statt. Er steht unter dem Thema "Friede, geschenkt, geteilt, gestaltet" mit der Band "Misteln".Am Sonntag, 8. Juli, findet das Patronats- und Pfarrfest mit dem Thema "Kommt, sagt es allen Leuten" statt. Der Festgottesdienst beginnt um 9.30 Uhr auf dem Kirchplatz mit anschließendem Festbetrieb. Die Dörfer rund um St. Kilian sind wie alle Jahre zur Sternwallfahrt eingeladen.Der Abmarsch der Sternwallfahrer in den Dörfern findet wie folgt statt: Reundorf: 8 Uhr an der Kirche; Schönbrunn: 8.30 Uhr am Kriegerdenkmal; Grundfeld: 8 Uhr am Gemeindehaus; Wolfsdorf: 8.15 Uhr am Dorfplatz; Loffeld: 8.15 Uhr an der Kirche; Horsdorf: 8.55 Uhr an der Bushaltestelle; Unterzettlitz: 8.30 Uhr an der Kapelle; Romansthal: 8.30 Uhr am Dorfplatz. An diesem Sonntag wird kein weiterer Gottesdienst in St. Kilian gefeiert.Für das Pfarrfest werden wie immer freiwillige Helfer gesucht. Wer sich beteiligen möchte, meldet sich im Pfarrbüro unter der Telefonnummer 4315. Wer einen Kuchen oder Torte backen und spenden möchte wird gebeten, diese am Pfarrfestsonntag ab 7.30 Uhr hinter der Kirche abzugeben.Bei der Kur- und Urlauberseelsorge stehen folgende Termine an: Donnerstag, 28. Juni, 21 Uhr Mondscheinspaziergang; Treffpunkt Parkplatz Romansthal, Einstimmung und Spaziergang zum Staffelberg. Das Plateau mit der famosen Abendsilhouette bietet die Kulisse für eine kurze Andacht. Abstieg mit Fackeln und im Kerzenschein. Der Spaziergang dauert ungefähr zwei Stunden (Wettertelefon: 09573/2227880 Pfarrer Helmuth Bautz).Samstag, 30. Juni, 14 Uhr: Zeit für uns -"Ein blauer Tag" für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Kurseelsorge. Das Ende ist gegen 21 Uhr geplant. Informationen und Anmeldung unter Telefon 09573/340835 oder per E-Mail an Josef Ellner@erzbistum-bamberg.de.