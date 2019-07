Sommer- und Familienfest bei der TS

Viel Spaß mit jeder Menge "Action" wird wieder beim Familienfest der Turnerschaft (TS) geboten. Los geht es am Freitag, 5. Juli, bereits um 15 Uhr mit einer kleinen Vorführung der Eltern-Kind-Turngruppen, Turnzwerge und Purzelvolk. Breiten Raum wird das neue Kinder-Sportabzeichen des Bayerischen Turnverbandes einnehmen. Unter dem Logo "löwenSTARK" wurde ein Fitnessprogramm für Kinder von drei bis zwölf Jahren entwickelt. Zwölf verschiedene Übungen müssen dabei bewältigt werden. Die Schwierigkeiten sind altersgerecht abgestimmt - für alle Teilnehmer gibt es am Ende eine Medaille mit Urkunde in Bronze, Silber oder gar Gold. Gegen 18 Uhr ist Siegerehrung. Schulfreunde, Bekannte und Verwandte dürfen mitgebracht werden. Neben all den Aktivitäten steht ständig eine Wasserrutsche und andere Speile zur Verfügung. Ab 17 Uhr gestalten der Nachwuchs der verschiedenen Abteilungen mit Vorführungen das Programm. Beginnend mit der Karateabteilung gefolgt von Gerätturnen weiblich, Handball, Leichtathletik, und Gerätturnen männlich. Gezeigt werden Elemente aus der Trainingsarbeit. Selbst der Start in den Sommerfestabend wird mit reichlich Programm begleitet. Auftritte der "Pezzi Kidzz", der "kleinen" Leistungsriege der Turnerinnen, ein Auftritt der "Jazz Dance Crew", die Turnerjugend auf der Airtrack und die "Pezzi Beats" sind vorbereitet. Bei guter Verpflegung und stimmungsvoller musikalischer Untermalung kann man dann den Abend genießen. Sobald es dunkel ist, werden Feuerstellen den Festplatz in romantisches Licht tauchen. pj