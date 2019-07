Sommer, Sonne und Blasmusik

Ein abendliches Ständchen unter freiem Himmel, kurz Serenade genannt - diese schon länger gehegte Idee eines Vereinsmitgliedes setzten die Lauertaler Musikanten vor Kurzem erstmals in die Tat um. Direkt im Herzen von Burglauer, auf dem Dorfplatz unterhalb der Kirche, boten unter der musikalischen Leitung von Dirigent Hubert Ziegler neben traditionellen Stücken, neuen böhmischen Polkas und Walzern auch moderne Arrangements aus der Schlagerwelt der 60er und 70er Jahre dar. Charmant und gekonnt moderierte Alexandra Ziegler durch den Abend und erhielt Unterstützung vom Nachwuchs, der mit viel Witz und Einfallsreichtum am Mikrofon die Zuhörer begeisterte. Die jungen Nachwuchsmusikerinnen und -musiker stellten ihr ganzes musikalisches Können in verschiedenen Soli mehrfach unter Beweis. Sommer, Sonne, Blasmusik - die erste Dorfplatz- Serenade war ein voller Erfolg und der lange Applaus der rund 250 Besucher rief regelrecht nach einer Wiederholung. mmm