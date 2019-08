Im Verbandshaus des Caritasverbandes findet am Dienstag, 6. August, wieder der Caritas-Frühstückstreff statt. Diesmal geht es um mögliche Freizeitangebote im Sommer in Coburg. Welche Erfahrungen gibt es, für welche Möglichkeiten der Beschäftigung ist gesorgt, was fehlt in Coburg. Gefrühstückt wird von 9.30 bis 11.30 Uhr. Es ist keine Anmeldung notwendig, teilt der Caritasverband mit und weist darauf hin, dass der Termin im September entfällt. red