Das Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach bietet zwei weitere Veranstaltungen an.Zum Thema "Die Geheimnisse der Permakultur gelüftet" findet eine Führung am Freitag, 13. Juli, von 16 bis 18.30 Uhr statt. Inka Neff erläutert, wie man die Permakultur-Prinzipien im eigenen Garten anwenden kann. Die Permakultur versucht, die Natur ganzheitlich zu sehen - als ein natürliches und nachhaltiges System."Sommer im Glas : einfach, praktisch und selbst gemacht" lautet der Titel einer weiteren Veranstaltung. Mit den richtigen Methoden lassen sich die Früchte aus dem eigenen Garten für den Winter haltbar machen. Gemeinsam mit Michaela von der Linden wird am Samstag, 14. Juli, von 9.30 bis 12 Uhr eine Marmelade gekocht, ein Suppengrundstock zubereitet und eine Soße eingeweckt. Dabei werden auch überraschende Methoden eingesetzt.Eine Anmeldung ist für beide Veranstaltungen erforderlich im Umweltbildungszentrum in Oberschleichach, Telefonnummer 09529/922210.