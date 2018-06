Sommer-Cup beim SV Steinwiesen

Freitag, 18:30 Uhr:

Samstag, 14:30 Uhr:

Samstag, 16 Uhr:

Sonntag, ab 10 Uhr:

Sonntag, 14:30 Uhr:

Sonntag, 16 Uhr:



Turnierergebnisse



E2-Turnier

E1-Turnier

Hobbyturnier

G-Junioren

F-Junioren

red



An der Sportanlage "Am Steinernen Kreuz" wurde zum zweiten Mal der Frankenwald-Sommer-Cup des SV Steinwiesen an der Sportanlage ausgetragen. An drei Tagen kamen insgesamt 36 Jugendmannschaften aus sechs Landkreisen, um an den Turnieren teilzunehmen. Viele spannende Spiele mit tollen Toren, Zweikämpfen und Emotionen sorgte für super Stimmung. Auch wenn das Wetter die ersten beiden Tage nicht das beste war, bei den Kindern sah man aber nur strahlende Gesicher, berichtet Organisator Sebastian Dressel.Zunächst fand das alljährliche Hobbyturnier statt. Zwölf Mannschaften aus nah und fern versuchten ihr Können zu zeigen, auch wenn es dem ein oder anderen nicht immer gelingen wollte.Für das kommende Wochenende gibt es folgendes Programm:Preisbierkopf (feste Partner)Gemeindepokal DJK/SV Neufang - SV NurnSV Steinwiesen - SG BirnbaumD-Juniorenturnier mit zehn Mannschaft aus ganz OberfrankenSpiel um Platz 3Finale Gemeindepokal1. FC Altenkunstadt2. SC Steinbach am Wald II3. ATSV Thonberg4. SV Steinwiesen II5. FC Stockheim II6. FC Unter-/ Oberrodach II7. TSV Gestungshausen II8. VFR Katschenreuth1. FC Stockheim2. SG Wallenfels3. SV Steinwiesen4. FC Wiesla Hof 5. TSV Scheuerfeld6. TSV Küps 7. FC Unter-/Oberrodach8. FC Adler Weidhausen9. TSV Gestungshausen1. FCN Fans Neufang2. Golger Heiger Fanclub3. Sana Klinik Hof Team 14. VFB Brates5. 0816 Gloschberch6. OMV Team Steinwiesen7. Zucker Dominas8. FC Goasmouß9. Sportfreunde Kreuzberg10. Sana Klinik Hof Teams 211. Nexkönner12. SVS Damen1. SpVgg Bayreuth2. SSV O' Unterlangenstadt3. SpVgg Bayern Hof 4. TSV Windheim5. VFB Kulmbach6. SV Steinwiesen7. SSV Kasendorf 1. SpVgg Bayern Hof2. SpVgg Bayreuth3. SG Neukenroth4. SG Wallenfels5. TSV Scheuerfeld6. SV Steinwiesen7. FC Stockheim8. SG Wüstenselbitz9. TSV Sonnefeld10. TSV Windheim11. TSV Köditz12. FC Unter-/ Oberrodach