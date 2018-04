Solokünstler erstmals als Duo

Jonathan Böttcher und Andy Lang haben einzeln über 5000 Konzerte gegeben, jetzt stehen sie erstmals miteinander auf der Bühne. Das bewegende Doppelkonzert "When two friends meet" findet am 22. April um 18 Uhr in der Pfarrkirche Weißenohe statt.

Mit seiner tiefen Stimme und den filigranen Schwingungen seiner keltischen Harfe versteht es der Songpoet Lang, sein Publikum zu berühren. Böttcher wiederum steht für außergewöhnliche Texte und Kompositionen. Auf ihren gemeinsamen Auftritt darf man gespannt sein.

Karten gibt es in den Pfarrbüros Forth und Weißenohe und bei Schreibwaren Singer in Gräfenberg. red