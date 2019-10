Der Förderverein des FC Frankonia Thulba veranstaltet am Freitag, 8. November, einen großen Preisschafkopf in der Thulbatalhalle. Die Karten werden ab 19.30 Uhr gemischt. Es sind Geld- und Sachpreise zu gewinnen. Der Erlös der Veranstaltung soll in der Juniorenabteilung des FC Thulba Verwendung finden. sek