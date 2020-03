Solo und Bettel sind jetzt keine fremden Begriffe mehr

Als in der letzten Sitzung des Kuratoriums der Städtischen Volkshochschule Hammelburg eine Stadträtin bei Vorstellung einen in Bad Kissingen geplanten Skatkurs mit den Worten kommentierte: "Da können wir doch einen Schafkopfkurs machen", war die Idee geboren.

Schließlich wurde Norbert Heidelmeier als Vorsitzender des 1. Schafkopfvereins Hammelburg und Gründungsmitglied vorgeschlagen, der selbst seit 40 Jahren Schafkopf spielt. Im ersten gemeinsamen Heft der Städtischen Volkshochschulen Bad Kissingen und Hammelburg wurde der Kurs "Schafkopf - ein fränkisches Kulturgut" aufgenommen und war schnell ausgebucht. An acht Abenden konnten Anfänger und auch Spieler mit Grundkenntnissen in die Wissenschaft des Schafkopfens eingeführt werden.

Nach Erklären der Funktion und Werte der einzelnen Karten wurden an Vierertischen schon schnell die ersten Runden gespielt. Unterstützt wurde der Vorsitzende durch zahlreiche Helfer aus dem Verein, die bei den ersten Spielzügen Anfänger beratend zur Seite standen und das taktische Spielen ergänzten.

13 Kursteilnehmer zwischen 25 und 70 Jahren wurden nach und nach in die Grundspielarten, wie Rufspiel, Solo und Bettel eingewiesen - darunter drei Damen. Auch ein Teilnehmer, der sich selbst als "Preuße" bezeichnete, aber schon viele Jahre in Hammelburg wohnt, wollte endlich mal Schafkopf lernen und so als "Franke dazugehören".

Nach etwas Spielpraxis wurden den Teilnehmer nach und nach weitere spezielle Spiele wie "Geier", "Wenz" und "Hochzeit" beigebracht. Von Abend zu Abend stieg die Begeisterung bei den Kursteilnehmern.

So gerüstet konnten sie am letzten Abend ihren ersten kleinen Preisschafkopf meistern. Sieger wurde Thomas Seufert mit 115 Punkten, gefolgt von Rudi Schnietz und Julian Emmert mit jeweils 60 Punkten.

Die vhs plant im kommenden Herbstsemester einen weiteren Schafkopf-Kurs. Interessenten können sich bei der vhs Hammelburg melden, um in einen Interessentenpool aufgenommen zu werden. red