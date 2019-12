Solo für Eixenberger

Den Abschluss der Veranstaltungsreihe "Comedy Royal" in der Spielbank Bad Kissingen in diesem Jahr macht Christine Eixenberger mit ihrem Programm "Fingerspitzenlösung". Sie tritt am Donnerstag, 12. Dezember, ab 19 Uhr im Spielbankrestaurant "La Canchanchara" auf. Seit 2014 moderierte sie die BR-Comedy-Talkshow "Habe die Ehre" mit Wolfgang Krebs, 2018 kam sie mit "München Grill" ins Fernsehen. In ihrem Soloprogramm geht es für sie als Pausenaufsicht raus aus der Schule hinein in ein Wellness-Hotel. Tickets gibt es unter www.spielbanken-bayern.de oder in der Spielbank. red