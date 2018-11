Solnovis stellt sich im Unternehmertreff vor

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Forchheim veranstaltet wieder einen Unternehmertreff. Dieser soll den regionalen Unternehmern im Landkreis Forchheim als Möglichkeit zum Austausch dienen.

Landrat Hermann Ulm (CSU) lädt ein zum Unternehmertreff am Montag, 26. November, um 18.30 Uhr in das Landratsamt Forchheim, Am Streckerplatz 3, Kulturraum St. Gereon. Diesesmal berichtet der Unternehmensberater Martin Wilbers aus Bamberg in einem Fachvortrag zum Thema Arbeitgeberattraktivität "Employer Branding - aber richtig".

Anschließend wird sich ein erfolgreiches Unternehmen aus dem Landkreis präsentieren. Die Firma Solnovis nennt sich selbst "Experten" für Medizintechnik und ist bereits seit mehreren Jahren im Landkreis Forchheim sehr erfolgreich unterwegs. Neben einem Firmenporträt wird die aktuelle Entwicklung des Unternehmens aus Eggolsheim dargestellt. Die Moderation des Abends übernimmt Wirtschaftsförderer Andreas Rösch.

Im Anschluss ergibt sich die Möglichkeit, sich bei einem kleinen Imbiss in persönlichen Gesprächen auszutauschen. Eingeladen zu diesem Abend sind alle Unternehmen aus dem Landkreis Forchheim. Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenfrei.

Um Anmeldung wird jedoch gebeten per Telefon 09191/861022 oder per E-Mail an Wifoe@Lra-Fo.de. red