Solisten sind weiter auf Treppchenkurs

Die lange Anreise zum 21. Kattfiller Tanzturnier in Attendorn hat sich für die Jugendtanzmariechen des Coburger Mohr gelohnt, denn gleich zwei konnten sich einen Treppchenplatz in der Disziplin Jugend-Tanzmariechen der Altersklasse sechs bis zehn Jahre sichern, heißt es in einer Pressemitteilung der Tanzgarde. Nia Linn Birk konnte sich weiter steigern und sicherte sich mit 445 Punkten bereits zum sechsten Mal in dieser Session Platz 1. Sie zeigte eine selbstbewusste und sehr harmonische Tanzdarbietung und bekam dafür von drei Punktrichtern sogar 90 Punkte. Melissa Wacker, die zum ersten Mal in dieser Session als Jugendtanzmariechen auf die Bühne geht, konnte sich in der laufenden Session um knapp 20 Punkte steigern. In Attendorn präsentierte sie neue tänzerische und akrobatische Elemente und wurde mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 421 und Platz 2 belohnt.

Obwohl es für sie erst das zweite Tanzturnier als Solistin war, ging Celine Zaugg mit einem pfiffigen und selbstbewussten Auftritt auf die Bühne. Mit 389 Punkten und einem guten Platz im Mittelfeld konnte sie sich weiter verbessern.

Juniorenmariechen und Deutsche Meisterin Aenne Rebhan hat das Verletzungspech getroffen; sie musste nicht nur ihre Teilnahme am Turnier in Attendorn absagen, sondern auch ihre TV-Auftritte bei den Aufzeichnungen für "Franken Helau" und "Wehe, wenn wir losgelassen". Jetzt heißt es für Aenne erst mal pausieren und regenerieren. red