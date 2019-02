Solide Wirtschaftsdaten in Bamberg

Die Wirtschaft aus Stadt und Landkreis Bamberg bleibt auch zu Jahresbeginn in positiver Stimmung und gibt in der Konjunkturumfrage der IHK für Oberfranken Bayreuth solide Wirtschaftsdaten zu Protokoll. Die aktuelle Geschäftslage wird zwar etwas verhaltener als zur Herbstumfrage des vergangenen Jahres eingestuft, bleibt aber weiter im positiven Bereich, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Erwartungen an die Geschäftsentwicklung in den kommenden zwölf Monaten bleiben optimistisch. "Die Bamberger Wirtschaft kann ihre starke Position behaupten und geht mit Zuversicht ins neue Jahr. Unsere Unternehmen sind für die anstehenden Herausforderungen gut gerüstet", fasst die Vorsitzende des IHK-Gremiums Bamberg, IHK-Präsidentin Sonja Weigand, zusammen. Der Konjunkturklimaindex für die Region Bamberg gibt aufgrund der etwas gesunkenen Lagebeurteilung um vier Zähler nach und notiert nun bei 121 Punkten.

Nach ihrer derzeitigen unternehmerischen Situation gefragt, spiegeln die Betriebe aus der Wirtschaftsregion Bamberg zu Jahresbeginn ein positives Stimmungsbild wieder. Dabei habe sich der Anteil der positiven Rückmeldungen im Vergleich zur Herbstumfrage des letzten Jahres etwas reduziert, der Anteil der neutralen Antworten sei gestiegen, so die IHK. Insgesamt bezeichnen 44 Prozent der befragten Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage als gut, 45 Prozent bewerten ihre betriebliche Situation mit befriedigend. Lediglich elf Prozent der Befragten sind mit der Geschäftslage unzufrieden und bewerten diese als schlecht.

Erfreuliche Rückmeldungen

"Aufgrund der zunehmenden Unsicherheiten auf den internationalen Märkten und den häufiger werdenden Mahnungen der Experten zu einem möglichen Konjunktureinbruch sind die Rückmeldungen aus der Bamberger Wirtschaft erfreulich. Die regionalen Unternehmen geben ein selbstbewusstes Signal ab", fasst die Präsidentin das Ergebnis zusammen. Getragen werde die positive Beurteilung vor allem von einem spürbar gestiegen Auftragsvolumen im Inland. In der Folge bleibe die Kapazitätsauslastung erfreulich hoch.

Die Unternehmer aus Stadt und Landkreis Bamberg blicken ohne Euphorie, aber mit Zuversicht auf die anstehenden Monate. 27 Prozent der Bamberger Betriebe glauben, dass sich ihre Geschäftsentwicklung in den nächsten zwölf Monaten verbessern wird. Dagegen kommen 19 Prozent zu der Einschätzung, dass sich die geschäftliche Entwicklung verschlechtern werde.

Die anhaltend gute Lagebeurteilung, gekoppelt mit dem vorsichtig-optimistischen Blick in die Zukunft, führt weiterhin zu einer hohen Investitionsneigung der Betriebe aus Stadt und Landkreis Bamberg. Auch mit einer zunehmenden Mitarbeiterzahl rechnet die regionale Wirtschaft. "Die Unternehmen wollen auch künftig vor Ort investieren und zusätzliche Beschäftigte einstellen. Die Bamberger Region bleibt auch 2019 eine der Wachstumskerne Oberfrankens, so Sonja Weigand. red