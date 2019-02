Solidarität: Wer fehlt am Tisch im Haushalt Gottes?

K lein sein ist schön - Slowenien ist beides", so lockt eines der jüngsten und kleinsten Länder der EU mit herrlicher Natur von Jahr zu Jahr mehr Touristen an.

"Dobrodosli v Sloveniji - Herzlich willkommen in Slowenien", so laden uns die Frauen in diesem Jahr am 1. März zum Weltgebetstagsgottesdienst ein.

Gastfreundschaft spielt in der Tradition des Zwei-Millionen-Volkes eine wichtige Rolle. Besonders in den ländlichen Regionen wird auch für überraschende Gäste sofort der Tisch gedeckt. So konnten sich die Schreiberinnen gut mit dem Titelvers des diesjährigen WGT-Gottesdienstes identifizieren: "Kommt, alles ist bereit" (Lk 14,17). In der Parabel erzählt Jesus von einem Menschen, der zu einem großen Festmahl einlädt. Doch als alles vorbereitet ist, sagen die, an welche die Einladung zunächst gerichtet war, mit einer Entschuldigung ihre Teilnahme ab. Der Gastgeber wird zornig und schickt daraufhin seinen Knecht los, um Menschen von der Straße einzuladen, "die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen". Das heißt, er holt jetzt Männer und Frauen in sein Haus, die ihn im Gegenzug sicher nicht zu sich einladen können. Als dann immer noch Platz im Haus ist, schickt er den Knecht noch einmal los. Diesmal soll er die Menschen von den Hecken und Zäunen, die Menschen vom Rand der Gesellschaft, in sein Haus holen und es mit ihnen füllen.

"Es ist noch Raum" - Wer fehlt am Tisch? Der Gastgeber in der Parabel wendet seinen Blick um 180 Grad, schaut über seinen gewohnten Horizont hinaus. Mit seiner Einladung an die Benachteiligten und Ausgegrenzten setzt er gesellschaftliche Schranken außer Kraft. Jede und jeder hat Zugang zu dieser Fest- und Tischgemeinschaft.

Am gedeckten Tisch

Die slowenischen Schreiberinnen fragen sich, wer in ihrer Gesellschaft, in ihrer Gemeinschaft, in ihrem Kreis am mit Brot, Wein, Wasser und Salz gedeckten Tisch fehlt. Sie geben den Stimmen von Müttern und Großmüttern Raum, deren Geschichten die politische und ökonomische Situation Sloweniens während der kommunistisch-sozialistischen Zeit bis heute spiegeln. Wir als eingeladene Weltgebetstagsfeiernde hören aus dem Leben von Migrantinnen, von Flüchtlingen, von Frauen und Mädchen, von Roma. Wir bitten Gott, unsere Herzen für Mitgefühl und Verständnis zu öffnen, und wir bitten um den Segen, der uns stärkt und befähigt, miteinander für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden einzutreten.

"Kommt, alles ist bereit".

Im Haushalt Gottes ist Raum für alle, es sind genügend Ressourcen da. Es liegt an uns, die Augen, Ohren und Herzen zu öffnen, aufmerksam dafür zu sein, wer fehlt am Tisch, und in Solidarität in allen Bereichen des Lebens Gemeinschaft zu teilen. Es beginnt im persönlichen Umfeld und spannt sich mit dem Weltgebetstagsmotto über die ganze Welt: Informiertes Beten und betendes Handeln schafft Raum für Leben in Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden.

"Kommt, alles ist bereit." Besuchen Sie den Weltgebetstagsgottesdienst in Ihrer Gemeinde.

(Elfriede Schneider, Ebelsbach)