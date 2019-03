Solidarität mit Tibet

Die Gemeinde Knetzgau zeigt Flagge für Tibet. Vor dem Rathaus in Knetzgau haben am Sonntagvormittag der Zweite Bürgermeister Bernhard Jilke (FDP/FB) und die Dritte Bürgermeisterin Susanne Haase-Leykam (CWG) die Tibet-Fahne gehisst.

1949/ 1950 wurde das souveräne Tibet von der Volksrepublik China besetzt und 1951 annektiert. Der verzweifelte Widerstand des tibetischen Volkes gegen die Okkupanten fand am 10. März 1959 in einem Aufstand in Lhasa, der tibetischen Hauptstadt, seinen tragischen Höhepunkt. Tausende von Tibetern kamen dabei ums Leben.

"Das Schicksal der Menschen in Tibet kann jeden Menschen betreffen", betonten die beiden Kommunalpolitiker aus Knetzgau. Aus ihrer Sicht darf man Unrecht, Unterdrückung und Missachtung der Menschenrechte niemals gleichgültig hinnehmen - wo immer dies auch geschehe. In den Gesellschaften der "freien Welt" solle demzufolge so oft wie möglich auf niemals akzeptables Unrecht hingewiesen werden. Dies sei letztlich Ausdruck von selbstverständlichen Menschenpflichten.

Die Flagge mit dem Motiv eines Schneelöwen ist in China verboten. In Tibet drohen strenge Strafen, diese Flagge zu besitzen oder öffentlich zu zeigen. cr