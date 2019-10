Solidarität mit Pfarrer

Die Bamberger Mahnwache Asyl erklärt sich solidarisch mit Pfarrer Ulrich Gampert. Der Geistliche aus Immenstadt ist der erste Pfarrer in Bayern, der rechtlich belangt wird, weil er ein Kirchenasyl gewährt hat. Wegen "Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt" soll er 4000 Strafe zahlen. Gegen den Strafbefehl hat er Einspruch erhoben. Die Verhandlung findet am 18. September vor dem Amtsgericht Sonthofen statt.

Pfarrerin Mirjam Elsel, Koordinatorin für die Flüchtlingsarbeit im Dekanat Bamberg, betonte laut einer Pressemitteilung der Bamberger Mahnwache Asyl, die jeden Montag in der Bamberger Innenstadt stattfindet: "Wenn Flüchtlinge in Situationen gebracht werden, in denen ihr Leben oder ihre Würde gefährdet ist, dann ist es das Kirchenasyl, das die Geltung des Grundgesetzes wieder herstellt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und diese Würde gilt für alle Menschen gleich." red