Solidarität für Davoud

Am morgigen Dienstag wird voraussichtlich die nächste Sammelabschiebung nach Afghanistan gehen. Betroffen ist auch Davoud F. aus Bamberg. Der 19-Jährige wurde bei der Verlängerung seiner Aufenthaltsdokumente in der Zentralen Ausländerbehörde festgenommen. Betreuerinnen aus Ausbildungseinrichtung, Schule, Jugendhilfeeinrichtung und Freunde von Davoud F. reagieren mit großer Bestürzung auf die drohende Abschiebung. Unter ihnen hat sich mit der Bamberger Mahnwache Asyl ein großes Solidaritätsnetzwerk für den jungen Mann gebildet. Sie beschreiben ihn als sehr hilfsbereiten, höflichen, ruhigen und lernbereiten Schüler und Auszubildenden.

Mahnwache heute Abend

Bei der nächsten Bamberger Mahnwache Asyl am heutigen Montag wird ein Stopp der Abschiebungen nach Afghanistan und ein Bleiberecht für Davoud gefordert. Prominente Unterstützung kommt dabei vom Musiker Jonas Ochs von der Band Bambägga und der Poetry Sammerin Ann Katharina Re. Die Mahnwache findet aufgrund des Weihnachtsmarktes um 18 Uhr nicht am Gabelmann, sondern an der Unteren Brücke statt.

Wie die Initiatoren weiter berichten, kam Davoud F. vor dreieinhalb Jahren als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland. Betreut wurde er in einer Wohngruppe der Arbeiterwohlfahrt Bamberg. Er lernte Deutsch und absolvierte erfolgreich seinen Mittelschulabschluss. Im September 2018 begann er bei der Diakonie Bamberg die Ausbildung zum Altenpflegefachhelfer. Seit dem Umzug in eine Gemeinschaftsunterkunft nach seiner Volljährigkeit verstärkte sich seine posttraumatische Belastungsstörung. Er zog sich mehr und mehr zurück und hatte Schwierigkeiten, den Ausbildungsalltag zu meistern. Straffällig ist er nie geworden.

Davoud hat in Afghanistan keine Familie und sozialen Netzwerke. Er selber wurde als Jugendlicher Zeuge eines Selbstmordattentates, dem sein Freund zum Opfer fiel. Diese Bilder verfolgen ihn seitdem und führten zu Angstzuständen, starkem Stottern und der Entwicklung einer Depression. Davoud erscheint in seiner Heimat nicht überlebensfähig.

Pfarrerin Mirjam Elsel vom Team der Bamberger Mahnwache Asyl betont: " In junge Menschen wie Davoud hat unsere Gesellschaft so viel Zeit und finanzielle Mittel investiert. Es kann doch nicht sein, dass dieser junge Mann jetzt in eine lebensbedrohliche Situation abgeschoben wird und alles umsonst war. Als Pflegekraft wird er dringend gebraucht." red