"Soli" Reuth übertrifft alle Erwartungen

Die Ergebnisse der Reuther



4er Einrad U15 offen:

4er Einrad U13:

6er Einrad U15:

6er Einrad U13:

4er Einrad Elite:

6er Einrad Elite:

In der Leßbachtalhalle Weißenbrunn hat erstmals der Bayernpokal der Mannschaften im Kunst- und Einradfahren stattgefunden. Mit drei ersten Plätzen waren die Teilnehmer des Radsportvereins "Solidarität" Reuth sehr erfolgreich. Rund 150 Sportler von neun Bayerischen Vereinen waren dabei aktiv. Die Pokalsieger wurden in 16 verschiedenen Disziplinen ermittelt. So konnten 78 Pokale und 150 Erinnerungsgeschenke an die Akteure übergeben werden.Für die Reuther Radsportler war dieser Wettkampf ein großartiges Event. Unter der Aufsicht von mehreren Bundeskampfrichtern übertrafen die Reuther Einradfahrer vor heimischen Publikum die Erwartungen ihrer Trainer weit. Trotz starker Konkurrenz erreichten sie stets Platzierungen an der Spitze.Obwohl alle Mannschaften stellenweise überragende Programme abgeliefert haben, wurde das Reuther Team der 6er Elite herausgehoben. Von 157,50 höchstmöglichen Punkten erreichte es 153,50 Punkte. Selbst die Bundeskampfrichter sprachen von einer perfekten Darbietung und bezeichneten die Reuther als "Geheimfavoriten" für die Deutsche Meisterschaft.Zuerst geht es für die Rother Athleten jedoch am Samstag, 21. Juli, zur Bayerischen Meisterschaft der Elite nach Obernau bei Aschaffenburg. Dort geht es dann um die Qualifikation zum Deutschland-Halbfinale in Mörfelden.2. Platz Michelle Scharf, Antonia Groh, Christoph Schedel und Nina Lindner.1. Platz Christina Renner, Finja Melzer, Julia Mahr und Lea Ultsch; 4. Platz Nelly Bohla, Marlene Gögelein, Jule Ultsch undAmelia Zawilinska.2. Platz Louisa Gögelein, Lea Ultsch, Finja Melzer, Christina Renner, Julia Mahr und Michelle Scharf.2. Platz Nelly Bohla, Jule Ultsch, Marlene Gögelein, Juliana Fritz, Amelia Zawilinska und Sharon Kaplan.1. Platz Veronika Lurz, Annika Stumpf, Tina Katholing und Marie Fischer.1. Platz Veronika Lurz, Annika Stumpf, Tina Katholing, Marie Fischer, Vanessa Schwarz und Anne Voit.