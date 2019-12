Soli Gaustadt rutscht ab

Der dritte Spieltag in der Radball-Bayernliga fand beim RVC Burgkunstadt statt. Die erste Mannschaft des RKB Solidarität Bamberg-Gaustadt mit Marcel Fuchs und Lukas Alt fiel vom vierten auf den fünften Tabellenplatz zurück. Ohne Chance waren Fuchs/Alt gegen den RSV Kissing I und wurden in Hälfte 1 überrollt - 1:5. In der zweiten Halbzeit steigerte sich das Duo zwar, am Ende stand aber eine 3:7-Niederlage. Gegen Kissing III lief es besser. Hier kontrollierten Fuchs/Alt über weite Strecken das Spiel und gewannen mit 6:4. Die letzte Partie ging kampflos an Gaustadt, da Bechhofen II nicht antrat. rf