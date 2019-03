Soldatenvereinigung: Hohe Auszeichnung für Peter Schirmer

Eine besondere Ehrung stand bei der Kreisversammlung der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung des Kreisverbandes Forchheim im Mittelpunkt. "Ich freue mich, Sie in Pretzfeld begrüßen zu dürfen" erklärte Bürgermeisterin Rose Stark zu Beginn. Auch Ortsvorsitzender Michael Wenk begrüßte die Kameraden aus den Ortsverbänden im Landkreis Forchheim die zu diesem Anlass in großer Anzahl erschienen waren.

In seinem Bericht erläuterte der Kreisvorsitzende Michael Pieger die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Höhepunkte waren die verbandsübergreifenden Veranstaltungen und die Herbstkreisversammlung. "Wir versuchen, immer bei den Ortsvereinen vorbeizuschauen", erklärte Pieger und unterstrich dabei, wie wichtig ihm die Arbeit an der Basis sei. Bürgermeisterin Stark führte die Neuwahlen durch. Als Kreisvorsitzender wiedergewählt wurde einstimmig Michael Pieger. Neu gewählt wurde als Stellvertreter Johannes Weiß, Kreisgeschäftsführer bleibt Michael Wenk. Neu gewählt zum Kassier wurde Markus Schirmer. Das Amt der Kassenprüfer üben Manfred Werner und Edgar Nistelweck aus. Standartenträger ist weiterhin Mirko Beregszazsi. Im Anschluss zeichneten Pieger und Kreisgeschäftsführer Michael Wenk mit dem Treuekreuz für 40 Jahre aktive Mitarbeit und mit dem Verdienstkreuze in Gold am weiß-blauen Band ihren Kameraden und Ehrenvorstand Peter Schirmer aus, der nach 30 Jahren als Kreiskassier für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung stand.

Schirmer trat vor 40 Jahren dem Ortsverband Pretzfeld bei berichtet Pieger in seiner Laudatio. Hier übte er zwölf Jahre das Amt als Kassier aus und führte 18 Jahre lang den Ortsverband. Schirmer dankte für diese besondere Ehrung und ließ 30 Jahre als Kreiskassier Revue passieren. "Es gab nicht nur schöne Momente, sondern auch traurige Augenblicke. Wir haben in dieser Zeit drei wunderbare Menschen, alle drei Kreisvorstände, Hans Schumm, Rainer Blank und Franz Roth verloren. Ihre Verdienste für den BKV aufzuzählen würde den Rahmen sprengen."

Nach der Ehrung richtete Pieger noch eine Bitte an die anwesenden Mitglieder. Der Krieger- und Soldatenverein Schlaifhausen feiert vom 30. Mai bis 2. Juni 2019 sein 100-jähriges Bestehen mit einem großen Fest. "Bitte unterstützt mit eurem Besuch den Ortsverein der Soldatenkameradschaft in Schlaifhausen", sagte der Kreisvorsitzende. Karl Heinz Wirth