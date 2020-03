Soldatenkameradschaft Hetzelsdorf versammelt sich und ehrt langjährige Mitglieder

Die Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Soldatenkameradschaft Hetzelsdorf und Umgebung, die im Vereinslokal Richter in Hagenbach stattfand.

Zunächst jedoch ging Vorsitzender Roland Schäfer in seinem Tätigkeitsbericht auf die durchgeführten Aktivitäten und besuchten Veranstaltungen des vergangenen Jahres, insbesondere auf die verschiedenen Schießveranstaltungen und die Teilnahme am 125-jährigen Gründungsfest der Soldatenkameradschaft Leutenbach, ein. Bei der alljährlichen Haussammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge konnte wieder ein beachtliches Ergebnis erzielt werden.

Mit Treuenadeln und Urkunden wurden Stefan Schüssel für 25-jährige Mitgliedschaft, Peter Kraus für 35-jährige Mitgliedschaft und Anton Hostalka für 40-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt.

Das vom Bayerischen Soldatenbund 1874 neu geschaffene Fahnenträgerabzeichen in Bronze wurde an Fahnenträger Markus Schäfer verliehen und Franziska Richter wurde mit der Verdienstspange in Silber des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge für über 10-jährige Sammlertätigkeit ausgezeichnet. Am Abschluss der sehr gut besuchten Versammlung gab Vorsitzender Roland Schäfer noch einen Überblick über die anstehenden Termine des laufenden Jahres. So stehen neben einem Kameradschaftsabend und der Ausgestaltung am Volkstrauertag wieder zahlreiche Schießtermine an. red