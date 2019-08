Zu einer Vereinswanderung lädt die Soldatenkameradschaft 1874 am Freitag, 23. August, alle Mitglieder ein. Es geht zur Kellerwirtschaft zwischen Michelau und Schney. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr in der Siemensstraße am Keller-Hinweisschild. Gemeinsamer Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Wirtschaft. Fahrgelegenheiten sind beim Vorsitzenden Konrad Laux, Telefonnummer 09571/783311, anzumelden. marr