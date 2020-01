Soldaten- und Reservistenkameradschaft blickte auf 2020

Der Vorstand der 52 Mitglieder starken Soldaten- und Reservistenkameradschaft (SRK) Gleusdorf/Poppendorf und Umgebung hatte seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung nach Gleusdorf in das Gemeinschaftshaus (Alte Schule) eingeladen. Von einem gesunden Kassenstand berichtete Schatzmeister Albin Dorsch. So konnten auf deren Antrag hin die Mitglieder dem Kassier und dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilen. Im weiteren Verlauf der Versammlung stellte der Erste Vorsitzende der SRK, Norbert Lohneiß, eine Vorausplanung für 2020 vor: Einer der ersten Termine im neuen Jahr ist die Winterwanderung nach Rentweinsdorf am 19. Januar. Im Gemeinschaftshaus in Gleusdorf wird am 28. Februar der traditionelle Preisschafkopf abgehalten. Mit einer Abordnung wird man sich am 3. Mai an der 63. Soldaten-Friedens-Wallfahrt nach Vierzehnheiligen beteiligen. Der Kleinkaliber-Wettkampf wird 24. Mai sowie am 7. Juni auf der Waldschießanlage der Scharfschützengesellschaft Bad Staffelstein/Ebensfeld ausgetragen. Ein dreitägiger Vereinsausflug nach Prag ist in Planung.

Jahresessen mit Preisverleihung

Das Kameradschaft-Jahresessen mit Preisverteilung des Kleinkaliber-Wettkampfs soll am 17. Oktober im Dorfgemeinschaftshaus "Alte Schule" in Busendorf abgehalten werden. Für den Volksbund Deutsche Kriegsgräber-Fürsorge wird im Oktober wieder die Haussammlung durchgeführt und am Volkstrauertag soll am Ehrenmal in Gleusdorf der gefallenen und vermissten Kriegsteilnehmer gedacht werden. Lohneiß bedankte sich bei allen, die den Verein 2019 tatkräftig unterstützt haben, besonders bei den Sponsoren und Ausrichtern, die zum Gelingen des Preisschafkopfs beitrugen. Peter Vietze