Soldaten und Reservisten blickten auf das Jahr 2020

Der Vorstand der Soldaten- und Reservistenkameradschaft (SRK) Uetzing-Serkendorf, die 84 Mitglieder zählt, hatte zur Jahreshauptversammlung in die Gaststätte "Zum Kutscher" eingeladen.

Von den Höhepunkten der Reservistenarbeit im Jahr 2019 berichtete der stellvertretende Vorsitzende und Reservistenbetreuer Dirk Hertel, der im Anschluss an seinen Rückblick gleich die Vorhaben für 2020 vorstellte.

Karpfenfahrt und Fasching

Außer den zwölf runden Geburtstagen, die 2020 besucht werden, sind Teilnahmen mit Abordnungen an folgenden Veranstaltungen geplant: Im Februar nimmt die SRK an einer Karpfenfahrt teil, und am 25. Februar am Faschingsumzug "Döberten Express".

Anfang Mai findet die 63. Soldaten- und Friedenswallfahrt nach Vierzehnheiligen statt. Die Gedenkrede am Ehrenmal hält in diesem Jahr der Landesvorsitzende für Bayern vom Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr, Oberst der Reserve Klemens M. Brosig.

135 Jahre SRK

Vom 29. Mai bis 1. Juni findet das 50. Musikfest der Blaskapelle Uetzing-Serkendorf statt, auch daran beteiligt sich die SRK. Am 6. Juni dann ist für 15 Uhr der Gedenkgottesdienst am Vermisstenkreuz zwischen Hallstadt und Dörfleins angesetzt.

Am 11. Juni steht die Kirchenparade zu Fronleichnam mit anschließendem Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Uetzing an, und am 21. Juni die Johanni-Kirchenparade. Im kleinen Rahmen feiert man anschließend 135 Jahre SRK Uetzing-Serkendorf (mit Ehrungen).

Ehrenwache am Volkstrauertag

Am 2. August schließlich beteiligt sich die SRK an der Kirchenparade zur Kirchweih in Uetzing. Des Weiteren ist im August ein Kameradschaftsabend bei der Schutzhütte Uetzing/Keller Uetzmitzer mit den Ehrendamen, Mitgliedern und den Reservisten von Obersdorf und Wolfsdorf geplant. Am 20. September beteiligt sich die SRK am Erntedankfest. Auch die Haus-Sammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, die im Herbst stattfindet, wird wieder durchgeführt.

Am Volkstrauertag halten die Reservisten wieder die Ehrenwache am Ehrenmal.

Gute Zusammenarbeit

Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Uetzing, Thomas Schwarz, Pfarrgemeinderat Frank Kerner und Tino Bechmann, einer der drei Vorsitzenden der Blaskapelle Uetzing-Serkendorf, bedankten sich im Namen aller Uetzinger-Ortsvereine bei der Vorstandschaft der SRK für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2019.

Auch der Erste Vorsitzende der Soldaten- und Reservistenkameradschaft, Heinrich Bechmann, bedankte sich seinerseits bei den Ortsvereinen für deren Unterstützung - und bei der Familie Kutscher und deren Personal für die Bewirtung. red