Soldaten üben im Neuwirtshauser Forst

Vom Montag, 10., bis Mittwoch, 19. Februar, übt das Ausbildungszentrum Infanterie im Raum Neuwirtshauser Forst. Die Bevölkerung wird um Vorsicht gebeten. Es handelt sich um eine gemeinsame Übung des Übungszentrums Infanterie gemeinsam mit dem Fallschirmjägerregiment 26. Der Übungsraum erstreckt sich über das Waldgebiet des Neuwirtshauser Forstes zwischen den Ortschaften Neuwirtshaus im Süden und Schönderling im Norden, sowie der Bundesautobahn A7 im Osten und dem Schondratal im Westen.

In diesem Zeitraum kann es zu Beeinträchtigungen im gesamten Gebiet kommen. Fahrzeuge sind getarnt und fahren bei Dunkelheit ohne Licht. Eine überraschende Begegnung mit Soldaten ist nicht ausgeschlossen, heißt es weiter.

Gefechtslärm

Außerdem kann es zu jeder Tages- oder Nachtzeit zu plötzlichem Gefechtslärm kommen. Es wird gebeten, das Gebiet in diesem Zeitraum zu meiden, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten und Hunde nur angeleint zu führen. In einer Mitteilung wird besonders auf die Gefahren hingewiesen, die von liegengebliebenen Sprengmitteln, Fundmunition und dergleichen ausgehen. Das Sammeln, der Erwerb und der Besitz dieser Gegenstände sind sowohl gefährlich als auch gesetzlich verboten. Bei Schäden, die von der Übungstruppe verursacht werden, können sich Betroffene an den Presseoffizier des Ausbildungszentrums Infanterie, Tel.: 09732/784 60 19 oder per E-Mail an ausbzinfpresse@bundeswehr.org wenden. Schadensansprüche werden auf Grundlage der geltenden Bestimmungen reguliert. red