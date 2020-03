"Soldaten" ehren Herbert Spindler und Roland Wagner

Neben den Berichten der Funktionsträger standen Ehrungen für langjährige Mitglieder im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Soldatenkameradschaft Wildenberg.

Vorsitzender Sven Löhlbach erstattete den Jahresbericht. Die Mitgliederzahl habe sich auf 34 erhöht. Teilgenommen habe der Verein an den Jubiläumsfeierlichkeiten des Patenvereins in Kirchlein und am ehrenden Gedenken zum Volkstrauertag sowie auch an örtlichen Veranstaltungen.

Für den turnusgemäß ausscheidenden Kassenprüfer Heinz Müller wurde Helmut Fili-André neu gewählt.

Bürgermeister Egon Herrmann lobte den jungen Vorstand, dessen Mitglieder alle unter 30 Jahre seien, für den geglückten Generationswechsel und dankte für den Erhalt der noch einzigen Soldatenkameradschaft im Bereich der Gemeinde Weißenbrunn. Diese besteht nun mittlerweile seit 122 Jahren.

Ausgezeichnet wurden für 25-jährige Mitgliedschaft Herbert Spindler aus Weißenbrunn und für 30-jährige Treue Roland Wagner aus Altenkunstadt. dw