Solawi hält Mitgliederversammlung

Der Verein Solidarische Landwirtschaft (Solawi) Ebermannstadt lädt alle Mitglieder und am Thema Interessierte zur Mitgliederversammlung für Sonntag, 10. November, um 17 Uhr in den Gasthof "Resengörg" in Ebermannstadt, Hauptstraße 36, ein. Das Solawi-Team hat in den letzten Monaten weitergearbeitet und wird darüber berichten, was vorangegangen ist. Viele kleine und größere Dinge sind noch zu organisieren, damit der gemeinsame Wunsch Wirklichkeit wird und ab dem Frühjahr 2020 vor Ort angebautes Gemüse wachsen kann. red