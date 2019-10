Solarprojekt im Gemeinderat

Die nächste Sitzung des Gemeinderats Untermerzbach findet am Montag, 4. November, um 20 Uhr im Untermerzbacher Rathaus statt. Auf der Tagesordnung steht der Bebauungsplan "Solarpark Buch" mit Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren. Weitere Punkte der Tagesordnung sind die Bestellung eines Wahlleiters und des Stellvertreters für die Kommunalwahl 2020, die Auftragsvergabe für die Glasfaser-Erschließung für die Grundschule Untermerzbach sowie das Ausschreibungsergebnis für ein Feuerwehrfahrzeug in Memmelsdorf. Ein weiteres Thema ist die Beauftragung eines externen Anbieters für einen gemeinsamen Datenschutz. Des Weiteren befassen sich die Räte mit dem Gebäudeunterhalt. Da geht es um die Heizungserneuerung in der alten Schule in Gleusdorf und um den Einbau einer Elektroplattenheizung im Feuerwehrgerätehaus in Gleusdorf. red