Solarpark wird nicht erweitert

Damit hatte Jutta Weber, Geschäftsführerin der bos.ten AG Regensburg, wohl nicht gerechnet: Der Gemeinderat lehnte das Ansinnen des Unternehmens, seinen Solarpark im Bebauungsgebiet "Westlich der KG 8" zu erweitern, zumindest vorläufig mit großer Mehrheit ab. Der Gemeinderat will, dass die Firma zuerst einmal ein Angebot für eine Solaranlage auf dem Dach der Mehrzweckhalle unterbreitet, die laut einem in derselben Sitzung gefassten Beschluss saniert werden soll.

Die Firma bos.ten hatte im Jahr 2011 ihren Solarpark genau innerhalb vorgegebener Baugrenzen errichtet und dabei Straßen und Abstandsflächen ausgespart. Nun wollte sie ihren Solarpark erweitern, in dem Flächen innerhalb des jetzigen Gebietes mit Solarzellen überbaut werden. Außerdem sah die Planung eine Ausweitung des Parks auf ein gemeindeeigenes Grundstück südlich davon vor. "Da wir gute Erfahrungen miteinander gemacht haben, trauten wir uns, noch einmal zu kommen", meinte Jutta Weber noch optimistisch. Sie betonte, dass alle Kosten selbstverständlich von ihrer Firma übernommen würden und rechnete vor, dass zu den 8000 Euro pro Jahr bei einer Erweiterung zusätzliche Pacht fällig werde, die in die Gemeindekasse fließt.



Letzte freie Gewerbefläche

Bürgermeister Fridolin Zehner (CSU) entgegnete allerdings, die Erweiterungsfläche sei die letzte Gewerbefläche der Gemeinde, "dann haben wir nichts mehr". Es gebe öfter Anfragen von Logistik-Zentren, die allerdings in die Nähe der Autobahn wollten. Harald Klopf (Rannunger Bürgerliste) meinte, von einem Solardach auf der Mehrzweckhalle habe die Gemeinde mehr und stellte später den Antrag, die Firma bos.ten solle zuerst einmal eine Aussage zur Nutzung des Hallendachs machen. Bürgermeister Zehner allerdings sagte dazu: "Ich halte das Verquicken für nicht so gut."

Der 2. Bürgermeister Werner Keller jedoch brach eine Lanze für die Erweiterung: Alle wollten weg von der Braunkohle und von Atomkraft, "die große Energietrasse gefällt uns allen nicht". Die Fotovoltaikanlage in Rannungen sei eine Möglichkeit, regenerative Energie zu erzeugen, "man kann nicht alles ablehnen, wenn man gegen Atomkraft und Braunkohle ist".

Harald Leurer wiederum will die Energiewende "nicht immer nur auf unserem Gebiet". Die Gemeinde brauche auch Gewerbegebiet. Genau dieser Ansicht war auch Wolfgang Röder: "Das ist das letzte Stück Gewerbegebiet, das wir haben. Darauf sollten wir nicht verzichten."

Die große Mehrheit der Gemeinderäte stimmte schließlich für den Antrag von Harald Klopf. Mit der Bemerkung "wir bleiben in Verbindung. Wir geben Ihnen den Plan für die Mehrzweckhalle", verabschiedete der Bürgermeister die hörbar enttäuschte Geschäftsführerin. Diese meinte noch, die Finanzierung eines Eintrags sei heute ausgesprochen teuer. Ein "Drauflegegeschäft" könne das Unternehmen nicht eingehen. Da müsse die Gemeinde "ordentlich was drauflegen".



Standort für Zisterne

Die Umgestaltung des Schul- und Sportplatzes stand einmal mehr auf der Tagesordnung. Es ging um die erneute Beratung über den Standort der geplanten Zisterne und der Lampen. Da das Bayernwerk den zugesagten Plan noch nicht vorgelegt hatte, konnte über die Lampen noch nicht entschieden werden.

Die Zisterne sollte ursprünglich in der Grünfläche zwischen Kirche und Hauptstraße eingegraben werden. Ein Standort auf dem Platz wäre aus technischen Gründen besser, stellte das mit der Planung beauftragte Büro Hahn jedoch fest. Die Dächer des Schul- und des Rathauses könnten auch so entwässert werden. "Auch die Kosten wären unten höher", ergänzte Werner Keller. Sybille Büttner (Rannunger Bürgerliste) gefiel der Standort für die Zisterne mitten auf dem Platz nicht, weil dann der Traktor für die Wasserentnahme auf dem ganzen Platz herumfahren müsse. Schließlich wurde einstimmig beschlossen, die Zisterne möglichst am Rand, nahe an den Parkplätzen, in den Boden zu graben.



Höfebonus für besseres Internet

Einstimmig genehmigt wurde eine Nutzungsänderung. Die ehemalige Sparkassenfiliale in der Bonifatiusstraße kann bewohnt werden. Zur Verbesserung der Internetversorgung wurde beschlossen, zur Erlangung des sogenannten Höfebonus nochmals in ein Förderprogramm einzusteigen. Dazu wurde ein Auftrag zur Markterkundung und Erstellung des Förderantrages an ein Würzburger Büro für 3837 Euro vergeben.