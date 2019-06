Unbekannte entwendeten in der Zeit von Freitag, 10.30 Uhr, bis Samstag, 15.30 Uhr, ein Solarpaneel, das am Hochbehälter an der Stöckacher Höhe im Wald bei Schweinshaupten angebracht war. Der Gemeinde Bundorf ist ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden. Hinweise nimmt die Polizei in Haßfurt unter Telefonnummer 09521/9270 entgegen.